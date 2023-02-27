Petur Theodor Arnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petur Theodor Arnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petur Theodor Arnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petur Theodor Arnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petur Theodor Arnason 4 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petur Theodor Arnason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Petur Theodor Arnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 20 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Petur Theodor Arnason'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Petur Theodor Arnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petur Theodor Arnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petur Theodor Arnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petur Theodor Arnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2017 yılında KF Kría

20 Temmuz 2018 yılında Grótta

20 Nisan 2022 yılında Breidablik

Petur Theodor Arnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petur Theodor Arnason şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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