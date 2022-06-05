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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! O siyasetçi ihraç edildi!

Hindistan'da İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma partiden ihraç edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! O siyasetçi ihraç edildi!

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ve eşi Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içeren sözler kullandı. Halk Partisi, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Sharma'yı görevden ihraç ettiğini açıkladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! O siyasetçi ihraç edildi!

"BJP BU TÜR İNSANLARI DESTEKLEMEZ"

Kararın ardından Hindistan Halk Partisi (BJP) bir bildiri yayınlayarak, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden ve küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez. BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor" açıklamalarına yer verdi.

"SÖZLERİMİ GERİ ALIYORUM"

Sharma, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alıyorum" sözlerini kullandı.

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