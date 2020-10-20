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Peyzaj mimarlarına artık daha fazla görev düşecek

Prof. Dr. Osman Uzun, Peyzaj mimarlarının "Uluslararası Peyzaj Günü"nü kutlarken, Covid-19 virüsü sürecinde peyzajın, insanın yaşam kalitesindeki önemden bahsetti. Uzun, peyzaj mimarlarına daha fazla görev düşeceğini söyledi.

Peyzaj mimarlarına artık daha fazla görev düşecek

Prof. Dr. Osman Uzun, 20 Ekim 4. Uluslararası Peyzaj gününü kutladı. Bu günde peyzaj mimarlığının öneminden bahsederken, salgın sürecinde peyzajın önem etkisinden bahsederek, Peyzaj Mimarlarına daha fazla görev düşeceğinin müjdesini verdi.

Peyzaj mimarlarına artık daha fazla görev düşecek

Yaşadığımız Covid-19 salgını sürecinin, peyzajın insanın yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Uzun, "Bu süreç, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulmasında Peyzaj Mimarlarına daha fazla görev düşeceğini göstermiştir. Ayrıca 20 Ekim 2020 tarihi 4. Uluslararası Peyzaj günü olarak bu yıl "Sektörel Politikalarda Peyzaj Bütünleşmesi" mesajıyla kutlanmaktadır. Peyzaj Günü'nün temel amacı, peyzajların kültürel mirasın, kimliğin, refahın ve yaşam ortamımızın kalitesinin ayrılmaz bir parçası olarak önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda da ülke peyzajlarımıza gönül veren herkesin "Uluslararası Peyzaj Günü" nü kutlarız" dedi.



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