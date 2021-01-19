PFDK açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu!
Profesyonel Disiplin Kurulu, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezasını belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.
Tedbirli olarak sevki nedeniyle MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, 1 maç cezasını tamamladı.
Mert Hakan, sarı-lacivertli takımın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçta forma giyebilecek.