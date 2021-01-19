PFDK açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Mert Hakan Yandaş'a 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Tedbirli olarak sevki nedeniyle MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş, 1 maç cezasını tamamladı.

Mert Hakan, sarı-lacivertli takımın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı maçta forma giyebilecek.