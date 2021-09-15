Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındakilerin aşılanması için başvuru yapacak
Pfizer, kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Şirket daha önce de 5-11 yaş arasındakilerin aşılanması için onay başvurusu yapacağını dile getirmişti.
Pzifer şirketi finans direktörü Frank D'Amelio açıklamalarda bulundu. Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını belirtti.
5-11 YAŞ İÇİN ONAY BAŞVURUSU YAPILMIŞTI
Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı. D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra onaya sunulacağını aktardı.
KULLANIM ONAYI VERİLEN İLK AŞI
FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu. Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.