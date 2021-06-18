Pfizer'dan Covid-19 hastaları için sevindiren haber: Ölüm oranlarını azalttı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, dün yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle zatürre olan hastalardaki ölüm riskini yüzde 37 oranında azalttığını duyurdu. İlacın stokin fırtınası ve solunum yetmezliğinde etkili olduğunu belirterek, ilacın hastalıkta mücadelede önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Pfizer, ağızdan alınan iltihaplı romatizma (romatoid artrit) ilacı Xeljanz'ın’ın Brezilya'da zatürre ile hastaneye kaldırılan Covid hastalarında ölüm riski ve solunum yetmezliğini azalttığını açıkladı.

Corona virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle hastanede yatan 289 hastada ilacı test eden çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

Bununla beraber Pfizer, ilaçla tedavi edilen hastalarda ölüm veya solunum yetmezliği insidansının yüzde 18; plasebo alanlar için ise yüzde 29 olduğunu açıkladı. Ayrıca, plasebo alan 17 hastaya kıyasla ilaçla tedavi edilen 20 hastada ciddi yan etkiler meydana geldi.

İnsidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalığın yüz bin kişi içinde görülme sayısı anlamına geliyor.



PFİZER HALA YENİ SEÇENEKLERİ ARIYOR

Konuyla igili açıklama yapan Pfizer’ın Brezilya Tıbbi Direktörü, Márjori Dulcine, ”Klinik araştırmanın sonuçları olumlu, ilacın Covid-19 nedeniyle meydana gelen sitokin fırtınasını hafifleterek solunum yetmezliği veya ölüm riskini yüzde 37 oranında azaltabildiğini gösteriyor. Bu, hastalık ile mücadelede önemli bir bilimsel kanıt. Pfizer hala yeni tedavi seçenekleri aramaya kararlıdır” şeklinde ifade etti.

Öte yandan JAK inhibitörleri adı verilen ilaç sınıfında olan Xaljanz Covid-19 tedavisi için onay almadı.

Pfizer’ın Türk asıllı bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucuları olduğu BioNtech ile birlikte geliştirdiği ve dünyadaki pek çok ülkede onaylanan bir corona virüs aşısı da bulunuyor.

VÜCUDUMUZDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN STOKİNLER

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.

Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor. Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerine dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor. Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor.