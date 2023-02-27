Philimon Tawiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philimon Tawiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philimon Tawiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philimon Tawiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philimon Tawiah 11 Aralık 1998 tarihinde Sunyani şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Philimon Kwasaa Tawiah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philimon Tawiah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.coached yapmaktadır. Philimon Tawiah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Philimon Tawiah'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Philimon Tawiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philimon Tawiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philimon Tawiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philimon Tawiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Tudu Mighty Jet

18 Ocak 2019 yılında SC Paderborn II

1 Ağustos 2022 yılında Vict. Rosport

Philimon Tawiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philimon Tawiah şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sunyani Soccer Intelligence FC (2010-2015), Cheetah FC (2015-2016),Tudu Mighty Jets FC (2016-2019)

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