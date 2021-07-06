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  3. Photoshopu abartan Ajda Pekkan bambaşka birine dönüştü! Sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

Photoshopu abartan Ajda Pekkan bambaşka birine dönüştü! Sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

Bodrum, Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Photoshopu abartan Ajda Pekkan bambaşka birine dönüştü! Sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

Pandemide uygulanan yasakların son bulmasının ardından 75 yaşındaki Süper Star Ajda Pekkan sahnelere geri döndü.

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz akşam bir restoranda sahne alan Ajda Pekkan, panter desenli elbisesiyle göz kamaştırdı. Pekkan, “Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum” dedi.

Photoshopu abartan Ajda Pekkan bambaşka birine dönüştü! Sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

Süperstar'ın sahnede çekilen fotoğrafına photoshopla gençleştirme yapılması dikkatlerden kaçmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pekkan'ın shoplu fotoğrafına komik yorumlarda bulundu. 

Photoshopu abartan Ajda Pekkan bambaşka birine dönüştü! Sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

İşte o yorumlardan bazıları:

"Bu kim?"

"Ajda Pekkan artık estetik ameliyata para vermiyor ,filtre candır "

"Safiye Soyman, Ajda Pekkan'ın photoshopunu sen mi yaptın?"

"Estetikten sonra photoshopun da ayarı kaçmış."

“75 değil 25 yaşında” 

Photoshopu abartan Ajda Pekkan bambaşka birine dönüştü! Sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!

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