Piero Quispe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Quispe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Piero Quispe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Piero Quispe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Piero Quispe 14 Ağustos 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Piero Aldair Quispe Córdova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Piero Quispe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Piero Quispe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Piero Quispe'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Piero Quispe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pieroquispe01/

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Piero Quispe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Piero Quispe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Piero Quispe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Piero Quispe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Universit. II

1 Ocak 2021 yılında Universitario

Piero Quispe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Piero Quispe şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Piero Quispe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Chumpitaz (2015-2018)

Peru takımında 15 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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