Pierre Nadjombe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Nadjombe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Nadjombe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Nadjombe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Nadjombe 10 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Nadjombe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bektas Demirtas yapmaktadır. Pierre Nadjombe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pierre Nadjombe'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pierre Nadjombe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Nadjombe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pierre Nadjombe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Nadjombe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Pierre Nadjombe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Nadjombe şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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