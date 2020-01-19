Pikniğe gidenler panik yaşadı! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da pikniğe giden vatandaşlar büyük panik yaşadı.Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mazıdağı yakınındaki boş arazide yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, piknik yapan vatandaşlar boş arazide hareketsiz halde yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35-40 yaşlarındaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.