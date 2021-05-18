Piknik yerleri açık mı, kapalı mı 2021? Piknik yerleri yasak mı, ne zaman açılacak? Mesire alanları açık mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HALI SAHALAR AÇILDI MI, AÇIK MI 2021? HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran arası bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Bu iş yerleri arasında olan halı sahalar için ise 1 Haziran'a kadar açılmama kararı verilirken 1 Haziran'dan sonra ne zaman faaliyet gösterecekleriyle ilgili ise Bakanlık tarafından net bir açıklama gelmedi.

PİKNİK YERLERİ AÇIK MI, KAPALI MI 2021? PİKNİK YERLERİ YASAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs'tan itibaren başlayan kademeli normalleşme döneminde piknik yerleri açık veya kapalı olması vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede piknik yerlerinin açık veya kapalı olduğuna dair net bir açıklama gelmedi. Hafta sonu pikniğe gitmek isteyenler için ise hafta sonu olacak sokağa çıkma yasağından ötürü piknik yapmanın yasak olduğu kararlaştırıldı.

MESİRE ALANLARI AÇIK MI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında mesire alanlarının açık olmadığı belirtildi.

LUNAPARKLAR AÇIK MI, AÇILDI MI 2021? LUNAPARKLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Tüm Türkiye'de kademeli normalleşme döneminin başlamasının ardından lunaparklarda çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar lunaparkların açık olup olmadığıyla ilgili internette araştırmalar yapmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerinin geçici olarak ara verilmesinin sürdürüleceğini belirtildi. Bu kapsamda lunaparkların 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında açık olmayacağı ile ilgili kesin bilgi verilirken lunaparkların 1 Haziran'dan ne zaman açılacağıyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.

KADEMELİ NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI OLAN YERLER NERESİ? HANGİ İŞ YERLERİ KAPALI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından, tam kapanmanın ardından uygulanacak olan yeni kısıtlamalara ilişkin "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

Kademeli normalleşme döneminde birçok iş yerinin çalışma saatleri değişirken birçok iş yerinin faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma sürecinin biteceği gün olan 17 Mayıs'tan, 1 Haziran'a kadar çalışmasına ara verecek işyerleri genelgede belirtildi. Genellikle, insan yoğunluğu oluşturabilecek iş yerlerinin faaliyetine geçici olarak ara verildi.

Kademeli normalleşme genelgesinde 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar faaliyetine ara vermek zorunda olan işletmeler; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin 3.2. maddesinde, çalışmasına ara verecek iş yerlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir."

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.