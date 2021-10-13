Pınar Altuğ da Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın tartışmasına katıldı! Eski partnerine övgüler yağdırdı! "Kim olsa arkada direk gibi beklemek istemez"

City's Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek çıktı.

Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyleyen Pınar Altuğ, "Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşamazsınız. Sunuculuk yaptığımız törenlerde ödül almaya çıkanlara 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye rica ederiz. O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" dedi.

"TAMER ZARİF ADAMDIR"

Çocuklar Duymasın dizisindeki partneri Karadağlı için "O, kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" diyen Altuğ, sözlerini "Kim olsa arkada direk gibi beklemek istemez. Ödülü takdim edecek kişi, senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. O sırada Nihal'in 'Ne oldu kesmemi mi istiyorsunuz?' sözleri de yakışık almadı." diyerek sonlandırdı.