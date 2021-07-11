Pınar Gültekin davasında şok gelişme! Cinayeti tek başına işlemediği ileri sürülmüştü! Katil Avcı'nın anne, baba ve ortağına iddianame kararı...

Muğla'nın Ula ilçesinde, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen ve cesedi yanmış halde bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararı sonrası ‘Kanun yararına bozma’ talebi ile Yargıtay’a başvurmuştu. Başvuru kabul edildi. Buna göre tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın babası S.A., annesi A.A. ve ortağı Ş.G.O. hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanacak.

''BAŞINDAN VERİ CİNAYETİN TEL BAŞINA İŞLENEMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK''

Davanın 5’inci duruşması 12 Temmuz’da görülecek. Soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini hep söylediklerini belirten Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir , “Suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Buna rağmen, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti deyip bu kararı kabul etmedik ve olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi." dedi.

Avukat, "Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Epözdemir de nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itirazda bulunmuştu. Ancak apılan itiraz hakimlikçe reddedilmişti.