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  3. Pınar Gültekin soruşturmasında sürpriz tanık ifade verdi

Pınar Gültekin soruşturmasında sürpriz tanık ifade verdi

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada film ve klip yönetmeni Bedran Güzel’in de tanık sıfatıyla ifadesi alındı.

Pınar Gültekin soruşturmasında sürpriz tanık ifade verdi

Muğla'da üniversite okuyan 27 yaşındaki Pınar Gültekin evli ve çocuk babası olan Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülmesine ilişkin kapsamlı yürütülen soruşturma devam ediyor. 

Gültekin cinayeti hakkında Bedran Güzel’in de tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Güzel’in ifadesi Pınar’ın kaybolmasından iki gün sonra 18 Temmuz’da alındığı ortaya çıktı.

Pınar Gültekin ile katil Cemal Metin Avcı’nın ‘Cüce’ adlı barında tanıştıklarını anlatan Güzel, ifadesinde şunları söyledi:

''CÜCE BAR'DA TANIŞTIK''

“Ben İstanbul’da yaşıyorum. Son bir buçuk aydır da Akyaka’ya gelip gidiyorum. Pınar’ı 3 veya 4 haftadır tanıyordum. Cüce Bar’da tanıştık. Cüce Bar’da arkadaşlarla oturuyorduk (Kaybolmadan önceki çarşamba akşamı). 23.50 civarı Pınar da yanımıza geldi. Birlikte oturduk. Sonra benim arabamla Akçapınar’a gittik. Orada tost yedik ve geri döndük. Pınar’ı otelinin önünde bıraktım. Evinin o civarda olduğunu biliyordum. Ben de kendi kaldığım otele gittim. Pınar sonrasında perşembe günü 10.27 sıralarında bana ‘Akyaka’nın yeni kayıtcısı, günaydınlar efendim!’ diye mesaj atmış.

Pınar Gültekin soruşturmasında sürpriz tanık ifade verdi

''TELEFONU KAPALIYDI''

Ben de aynı gün 12.15’te ‘Günaydın’ diye cevap yazdım. Pınar’ı 17.45 sıralarında aradım ancak telefonuna ulaşamadım. Sonra Whatsapp’tan ‘Aradım, telefon kapalı’ diye mesaj attım. Ancak mesajım ona ulaşmadı. O saatten sonra da onunla konuşmadım ve görüşmedim. Bugün itibarıyla olan bitenden haberim oldu. Bildiklerim bu kadar.

Pınar Gültekin soruşturmasında sürpriz tanık ifade verdi

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