Pınar Gültekin'i hayattan koparan cani Cemil Metin Avcı'nın ifadesi kan dondurdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin olayda iddianame tamamlandı. Katil Cemil Metin Avcı'nın 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle yargılanacağı davada iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Avcı'nın ifadeleri kan dondurdu.

Cemil Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ın olay gününden bir gün önce kendisine Whatsapp üzerinden buluşmak istediğini yazdığını belirtti. Avcı, buluşmayı kabul ettiğini amacının ilişkiyi bitirmek olduğunu dile getirerek," Yanımda yüklü para vardı. O parayı verip tamamen kurtulmak istiyordum. Kötekli’den 48 ADJ 946 plakalı Ford Cuorn tarzı bir araçla gelip, AVM’nin karşısında bulunan ışıklardan Pınar’ı aldım. Saat 15.00 sıralarıydı. Karabağlar Yaylası’ndaki babamın evine gittik. 'Benden ne istediğini' sordum, tartıştık. Pınar çantasında getirdiği bıçağı çıkarıp, önce knedi boğazına sonrasında da benim boğazıma doğru yaklaştırınca, yumruk attım. Yere düşüp, başını çarptı. Sanırım başının arka kısmını yere çarptı. Biraz kan aktı. Yerdeyken yüzüne bir yumruk daha attım. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım. Nefes alıp almadığını, tepki verip, vermediğini kontrol ettim ancak nefes almıyordu. Sonrasında ne yapacağımı bilemedim. Yerde yatar vaziyette duruyordu, 5-10 dakika bir şey yapmadan bekledim. Herkesin öğrenmesinden çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim." diye konuştu.

"BOĞAZINA SARDIĞIM İPTEN TUTARAK VARİLİN İÇERİSİNE KOYDUM"

Avcı kan donduran ifadesinde sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aklıma ailem geldi. Ne yapacağımı düşünmeye başladım. Aklıma bahçedeki varil geldi. Bu varil bahçedeki çöpleri ve benzeri şeyleri yakmak için kullandığımız bir varildi. Varili evin içerisine getirdim. Pınar'ı varilin içerisine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan ipi boğazına sardım. Bir elimle ayaklarından diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içerisine koydum. Bu sırada Pınar'da herhangi bir hayat emaresi yoktu. Daha sonra varili evin içinde, üzerine odun atmak suretiyle yakmaya çalıştım. Evin içi duman doldu, varili tuvalet tarafına götürdüm. Varil evin içinde yanmayınca ve evi duman kaplayınca endişeye kapıldım. Varilin evde yanmayacağını anladım.

"PINAR'IN SİM KARTINI KIRDIM, CAMDAN ATTIM"

Pınarın telefonunu yanına alarak benzin almak için aracına bindiğini belirten Avcı," İlk önce yayla tarafına gittim, ne yapacağımı bilemeden korkarak geri döndüm. Pınar, Akyaka'da kalıyordu. Telefonu 'Akyaka'da sinyal versin' diye oraya doğru yola çıktım. Akyaka Kavşağı'na vardığımda alt geçitten yeni yapılan yerden geri döndüm. Kavşağa yaklaşık 1-2 kilometre kala Pınar'ın sim kartını telefondan çıkardım ve dişimle ısırarak kırdım, parça parça camdan attım. Muğla'ya döndüm. Eve gidip, tişörtümü ve şortumu değiştirdim. Sonrasında deterjan ile tişörtü çitiledim." dedi.

"ARA ARA GİDEREK YANIP YANMADIĞINI KONTROL ETTİM"

Daha sonra akaryakıt istasyonundan 2 adet 1,5 litrelik pet şişede benzin ve aracına mazot aldığını söyleyen Avcı, "Tekrar yaylada bulunan eve döndüm. Evin içindeki varili bahçeye çıkardım. Varilin içerisine biraz tahta parçası attım, üzerine benzin döküp, yaktım. Benzini bir anda dökmemle alev yükseldi. Bahçede bulunan asma çardağının bir kısmı ve ağaç yaprakları yandı. Alevleri, yan komşu Melek teyze gördü ve 'Ne yaptın yangın çıkacak' dedi. 'Plastik kasalar var onları yaktım' deyince, 'Bu havada yangın çıkar yakma' dedi ve gitti. Ben de daha sonra iş yerime geldim, çalıştım. Ara ara giderek yanıp yanmadığını kontrol ettim" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EVE GİTTİM"

Katil zanlısı Avcı ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Gece saat 23.00 gibi gittiğimde varilin içerisine su dökerek söndürdüm ve palet yardımı ile üç basamak aşağıda olan depo gibi bir yere koydum. Sonra evime gittim, yattım. Olanları kimseye anlatmadım. Ertesi gün saat 15.00 -16.00 gibi dükkandan yemek için çıktım. Yaylaya gittim. Aracı yanaştırmıştım, kapılarını da kimse görmemesi için açmıştım. Balyozla, varilin ağzını küçültmek için yamulttum. Varili paletin üzerine yerleştirdim. Paleti varille birlikte kaldırarak aracın içerisine ittim. Varili aracın arka kısmına yerleştirdim ve beton döktükten sonra ağzını yumdum. Arabaya binip, Dirgeme yoluna varmadan Gülağzı tarafına ayrılan yola döndüm. 1-1.5 kilometre sonra yolun sağ tarafına yanaştım. Aracı geri geri yanaştırdım. Arkasını dereye doğru verdim. Arka kapıları açtım ve yine palet yardımı ile varili indirdim. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eve gittim. Pınar'ın arkadaşları beni aradı birkaç gün sonra. Ben de Pınar'ı hiç görmediğimi söyledim."

İLK DURUŞMA 9 KASIM'DA GÖRÜLECEK

Cemal Metin Avcı'nın tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı (26) hakkında da 'Suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen 11 sayfalık iddianameyi kabul eden Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 9 Kasım günü görecek.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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