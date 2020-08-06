Pınar Gültekin'in babasından flaş açıklama

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kızının cinayeti hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Katil Avcı'nın cinayeti yalnız işlememiş olma ihtimali üzerinde durduğunu belirten baba, kızının yakın bir arkadaşının katıile yardım ettiğini öne sürdü.

"KIZIM BİR CANİNİN ARABASINA BİNECEK KADAR CAHİL DEĞİL"

16 Temmuz 2020 tarihinde kızının kaybolması nedeniyle eşinin Muğla'ya gittiğini söyleyen, bu sırada kendisinin de Bitlis'te bulunduğunu belirten baba Gültekin, kızının bir restoranda yemek yerken bulunan kamera görüntülerinde yanına bir arkadaşının geldiğini ve onunla tehditvari konuştuğunu ancak görüntülerin devamının kendilerine izletilmediğini söyleyerek “Ben Bitlis’in Hizan ilçesindeydim. Bana haber verince apar topar Muğla’ya gittim. Orada karakolda kamera kayıtlarına baktık. Kızım en son Muğla’da bir alışveriş merkezinde, restoranda yemek yerken yanına bir arkadaşı geliyor. Tabi arkadaşı olduğunu bilmiyoruz. Sonradan öğrendiğimiz samimi bir arkadaşıymış. Tehditvari bir üslupla kızla konuşup çekip gidiyor. Bu olaydan sonra kamera kayıtları bize izletilmedi. Bütün şüphem yanına gelen kızın üzerinde. Bu cani denilen insan bütün telefonlarını engellemişti. Zaten takıntısı vardı. Kızım onunla asla ve asla bir araya gelmemişti. Muğla’ya gidip sorabilirsiniz. Her gün görüşüp konuştuğu arkadaşları var. Bir güne bir gün benim kızım bu adamla bir çay dahi içmemiştir. Orası ufak olduğu için herkes herkesi tanır. Kızımın telefon numarasını da başkalarından alıyor. Kızımı sürekli rahatsız ediyor. Kızım onun evli olduğunu bilmiyor. O yüzden kızım ona ne yüz verdi ne de oturup çay içebileceği bir insandı. Bu durumu bütün Muğla biliyor. Bütün konuşmalarımda da hep üstüne basa basa söyledim. Buna rağmen benim kızım 27 yaşında, üniversite okumuş, fotomodellik yapan bir kız. Gidip bir caninin arabasına binecek kadar cahil bir insan değil. Gurbet ellerde bir kız.” ifadelerini kullandı.

"BU KIZ YARDIM ETMEMİŞSE BİLE YATAKLIK ETMİŞTİR"

Cinayetin açığa çıktığı ilk andan beri şüphelerinin olduğunu belirten acılı baba, "Başından beri söylüyoruz. Yanına gelen kızda şüphemiz var. Bu kız, kızımın yanına gelerek onu kandırmış. Bu kız, benim kızımı arabaya kandırarak koymuş. Çünkü insan öz arkadaşına güvenir. Hem okul arkadaşı hem de sürekli görüştüğü bir insan. Bu kız bu caniye evde de yardım etmemişse, cinayetinde de yardım etmemişse yataklık yapmıştır. En az arabaya kadar da kızım zorla bindirilmiştir. Bu kızın etkisi ile bindirilmiştir. Bizim şüphelerimiz var. Buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen bu işin üstünde dursunlar. Benim kızımın hakkını yemesinler." dedi.

"BEN BU İŞİN EŞİNİ BIRAKMAM!"

Kızının katilinin babasının siyasi kimliği olduğunu vurgulayan Gültekin, tüm dünya basınının bu olayla ilgilendiğini ve kendisinin bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Zaten bu caninin babasının siyasi kimliği de var. Muğla protokolünde yeri ve sandalyesi var, bildiğim kadarıyla. Ben bu işin peşini bırakmam. Asla ve asla katil yalnız değildir, yardım edenler vardır. Şüphelerimiz büyüktür. Cumhurbaşkanımıza tekrar sesleniyorum, mutlaka üstünde dursunlar, bu işin peşini bırakmasınlar ve biz bırakmıyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum, Türkiye’nin başı sağ olsun. Artık bu kız benden çıkmış gerçekten, Türkiye’ye mal olmuş. Bu olay Türkiye için çok önemli. Artık bundan sonra olan cinayetler için çok önemli. Türkiye’yi aşmış durumda bu olay. Dün Alman, İtalya ve İngiltere gazeteleri geldi. Artık Pınar’lar ölmesin diyoruz. Artık hiçbir kız evladı ölmesin. Yüreğimiz yanıyor, başka yürekler yanmasın." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.