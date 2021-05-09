FIBA Şampiyonlar Liginde finale çıkarak göğsümüzü kabartan Pınar Karşıyaka, kupayı Türkiye'ye getirebilmek için final maçında İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos takımı ile karşılaşacak. Tüm Türkiye, Pınar Karşıyaka'nın kupayı kazanması için tek yürek olurken mücadeleyi izlemek için de internet arama motorlarında Pınar Karşıyaka - Hereda San Pablo Burgos maçı canlı izle | Tivibu Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

PINAR KARŞIYAKA - HEREDA SAN PABLO BURGOS MAÇI CANLI İZLE | TİVİBU SPOR CANLI İZLE

FIBA Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Hereda San Pablo Burgos arasında oynanacak olan zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

PINAR KARŞIYAKA - HEREDA SAN PABLO BURGOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Pınar Karşıyaka ile Hereda San Pablo Burgos arasında oynanacak olan FIBA Şampiyonlar Ligi final müsabakası 9 Mayıs Pazar günü (bugün) oynanacak. Zorlu müsabaka Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan mücadele Tivibu Spor kanalından yayınlanacak.