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Pırıl Çetindoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ne mezunudur?

Evlilik haberleri ile gündeme gelen Pırıl Çetindoğan'ın kim olduğunu internet kullanıcıları merak ediyor. Biz de sizler için haberimizde, Pırıl Çetindoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ne mezunudur? sorularının yanıtını derledik...

Pırıl Çetindoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ne mezunudur?

Nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile evlenmek üzere olan Pırıl Çetindoğan internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Biz de haberimizde sizler için, Pırıl Çetindoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ne mezunudur? sorularının yanıtını derledik.

PIRIL ÇETİNDOĞAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA? NE MEZUNUDUR?

Pırıl Çetindoğan; Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı'nın kızı Demet Sabancı'nın kızıdır. 1991 doğumlu Pırıl Çetindoğan 30 yaşındadır. Pırıl Çetindoğan, Amerika New York'ta moda tasarımı bölümünü okumuştur. 

Pırıl Çetindoğan'ın annesi Demsa Group'un başkanı Demet Sabancı, babası ise iş adamı Cengiz Çetindoğan'dır. Merve ve Cevdet Çetindoğan adında iki kardeşi vardır. Anne tarafından Kayserili olan Pırıl Çetindoğan'ın babasının nereli olduğu bilinmemektedir.

Pırıl Çetindoğan, "pirilcetindogan" kullanıcı adı ile Instagram'dan paylaşım yapmaktadır. 

Pırıl Çetindoğan kimdir nerelidir kaç yaşında Ne mezunudur

(Kaynak: Begonya)

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