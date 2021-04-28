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  3. Pitbull tarafından ısırılan sokak köpeği ekipler sedyeyle veterinere götürdü

Pitbull tarafından ısırılan sokak köpeği ekipler sedyeyle veterinere götürdü

Çeşme Belediyesi ekipleri pitbull cinsi bir köpek tarafından yüzünden ısırılan sokak köpeğini sedyeyle tedaviye götürdü.

Pitbull tarafından ısırılan sokak köpeği ekipler sedyeyle veterinere götürdü

Çeşme Çarşısı'nda pitbull cinsi bir köpek, sokak köpeğine saldırarak yüzünden ısırdı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar müdahale ederek köpekleri ayırırken, belediye ekiplerine de haber verildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, başından yaralanan sokak köpeğini sedyeyle taşıyarak araçla Çeşme Belediyesine ait Ilıca Mahallesi'ndeki Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Veteriner Kliniğine götürdü. Yaralı köpek, klinikte tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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