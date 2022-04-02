Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Biyografisi

Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hakkari'nin Derecik ilçesinde Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı.

PİYADE ASTEĞMEN ABDULLAH KÜRŞAT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ASTEĞMEN ABDULLAH KÜRŞAT BİYOGRAFİSİ

Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in özel hayatına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamaktadır.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı. Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart günü saat 20.20 sularında 34. Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Komutan Yardımcılığı Samanlı Tabur Komutanlığınca icra edilen devriye esnasında Piyade Asteğmen Kupşen'in dengesini kaybedip düştüğü Hacıbey Çayı'nda kaybolduğu belirtildi. Yoğun arama tarama çalışmaları sonucunda bugün saat 15.30 sularında şehit Kupşen'in naaşının bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-tarama faaliyetleri AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet birimlerimize ait toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşlarımızın desteği ile itfaiye aracı, kepçe, ekskavatör ve 3 bot kullanılarak yapılmıştır. Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."

KILIÇ MESAJ YAYINLADI

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “ Hakkari'de arama-tarama faaliyetleri sırasında şehit düşen Yeşilbağlar Mahallemize kayıtlı, hemşehrimiz Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun...” ifadelerini kullandı.