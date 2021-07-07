Mardin Valiliğinden yapılan açıklama ile bir kez daha yüreklerimiz yandı. Hain terör örgütü , Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan araca ateş açtı. Yaralanan Cihan Çiftçibaşı, aracın hakimiyetini kaybederek kaza yaptı ve kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bunun üzerine Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor.

PİYADE ASTSUBAY ÇAVUŞ CİHAN ÇİFTÇİBAŞI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu yaralandıktan sonra aracın hakimiyetini kaybetti ve yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçibaşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Mardin Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu"

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehidin acı haberi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Dudu Çiftçibaşı, oğlunun şehadet haberini askeri yetkililerden, Kavaklı beldesindeki patates deposundayken aldı. Şehit Çiftçibaşı'nın baba evine Türk bayrağı asıldı.

Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'da çalışan babasının Nevşehir'e doğru yola çıktığını belirterek, "Babasının tek erkek çocuğuydu. Annesi de işteymiş, eve gelince haberi oldu." dedi.