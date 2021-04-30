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Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak kimdir? Şehit mi oldu? Kaç yaşında? Nereli?

Irak Kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım harekatında 2 Mehmetçik şehit oldu. Bu kapsamda şehitlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın biyografisi merak edildiği için Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak kimdir? Şehit mi oldu? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak kimdir? Şehit mi oldu? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtında iki askerin şehit olduğu duyuruldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak internet arama motorlarında araştırılıyor.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MÜSLÜM TOPRAK KİMDİR? ŞEHİT Mİ OLDU? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Piyade Sözleşmeleri Er Müslüm Toprak, Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında  düşme sonucu yaralanmış, sevk edildiği hastanede  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit oldu.

Şehit Er Müslüm Toprak'ın Kocaeli Gölcüklü olduğu ve 25 yaşında olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının  İstanbul Ataşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak kimdir? Şehit mi oldu? Kaç yaşında? Nereli?

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