Polisi öldürmüştü! CHP, Kadir Aktar'ın ölüm nedeninin araştırılmasını talep etti!Yasağı ihlal ettiği için durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı!Türkiye'nin yeraltı suları kritik durumdaydı: Kuraklık azaldıMamak'ta çevre dostu uygulama: Bitkisel yağların toprağa karışması engellenecekOsmanlı geleneği ‘zimem defteri’ yardımları, Tanımadığı ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyorBursa'da banka önündeki kalabalık polis tarafından dağıtıldıTrendyol Büyük Bahar Kampanyası | Trendyol 27-28-29 Nisan İndirimleriVan’da zehir tacirlerine darbe: 51 kilogram eroin ele geçirildi1 Mayıs İşçi Bayramı eczaneler açık mı 2021?İzmir'li taksiciler aşı önceliği talep ediyor
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte barkodlu 22 ton tarım gübresi ele geçirildi.

Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahte gübre operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat ekiplerince, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bir adreste kaçak ve sahte tarım gübresinin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT tarafından adrese düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan dükan içerisinde 22 ton sahte barkodlu tarım gübresi ele geçirildi. Olayda M.D. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Piyasaya sürülmeden ele geçirildi, Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT