Pjanic Sporting Lizbona karşı oynayacak mı? Sergen Yalçın kararını verdi!

Milli aranın ardından ligde Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor ile oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise evinde Sporting Lizbon'u ağırlayan Beşiktaş, bu dört karşılaşma içerisinde sadece Galatasaray'a diş geçirebildi. Siyah beyazlı ekip diğer maçları kaybederek ligde ve Avrupa'da ağır yara aldı. Bu süreçte oyuncuları da sürekli olarak sakatlanan Beşiktaş'ta yavaş yavaş iyileşen futbolcuların ne şekilde değerlendirileceği de belirlenmeye başladı.

LİGDEKİ YARIŞTAN KOPMAK İSTEMİYOR

Lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde yer alan ve hafta sonu bordo mavili ekiple karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu hala belirsiz. İlk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik heyet sakatlıklar nedeniyle ilk 11 kurmakta zorlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok şansı kalmayan siyah beyazlılar ligdeki yarıştan da kopmak istemiyor.

PJANİC RİSKE EDİLMEYECEK

Beşiktaş'ta Josef de Souza ve N'Koudou takımla idmanlara başladı. Josef de Souza'nın Lizbon'a götürüleceği ifade edilirken N'Koudou'nun ise oynamayacağı öğrenildi. Öte yandan sakatlığını atlatma sürecinde olan Pjanic'in de riske edilmeyerek hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

ROSİER VE BATSHUAYİ DE YOK

Hatayspor ile oynanan ve siyah beyazlıların deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmada sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Sakatlıkların can sıktığı Beşiktaş'ta Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta oynayamayacak ve Trabzonspor karşılaşmasını kaçıracak.