PKK önce kaçırdığı, sonra infaz etti! 13 yaşındayken kaçırılan Betül Yıldız ailesine dönmek isteyince katledildi

Acımasız terör örgütü PKK, kanlı eylemleri ile kan dondurmaya devam ediyor. Kandırarak dağa kaçırılan çocukların hayatını zindan eden örgüt, pişman olup geri dönmek isteyenlere ise engel oluyor. Evlatları terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan acılı aileler ise evlat nöbetlerinde çocuklarının geri dönmesi için her gün PKK ve HDP'ye çağrıda bulunuyor. Son olarak ailesine dönmek isteyen Betül Yıldız, vahşice katledildi.

KANLI İNFAZ 5 YIL BOYUNCA SAKLANDI

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Betül Yıldız, henüz 13 yaşındayken 2016 yılında PKK tarafından kandırılarak örgüte katıldı. "Çırav Avesta" kod adı veren Betül, bir katile dönüştürülmek üzere silah ve canlı bomba eğitimi aldı. Eğitim sonrasında Diyarbakır kırsalına gönderilen Yıldız, yeraltı sığınaklarında her gün ölüm korkusu yaşayan teröristlerin durumunu görünce yaptığı hatanın farkına vardı. Daha sonra pişman olan Betül'ün ailesine geri dönmesine izin verilmedi. Örgüt ise bu infazı 5 yıl boyunca saklayarak, aradan yıllar geçtikten Betül'ün sonra kaza sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

AİLESİNE GERİ GÖNDERİLME BAHANESİYLE KANDIRILDI

Kadın teröristlerin ağırlıkta olduğu bir kampa götürülen Betül'ün aile özlemi dinmeyince, hakkında infaz kararı verildi. Betül, "Tamam seni geri göndereceğiz, ama biraz beklemen gerekiyor. Şu anda bölgede yoğun operasyonlar var" diye kandırıldı. Ailesine dönme umudu ile beklemeye koyulan Betül Yıldız, 27 Haziran 2016 gecesi uykudayken, yattığı yere pimi çekilmiş saldırı tipi el bombası atıldı. Bedeni parçalara ayrılan Betül'ün infazı 5 yıl boyunca sır gibi saklandı. Daha sonra "Talihsiz bir kaza sonucu öldü" denilerek olay örtbas etmeye çalıştı.