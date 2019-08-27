PKK terör örgütünün demokrasisi: Başkanı makamından kaldırmışlar! Yerine...

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili dikkat çeken bilgileri paylaştı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, belediyelerin, bir dönem duran dağa çıkışları yeniden başlattığının altını çizdi ve söz konusu belediyelerin, başkanın makamına kadar PKK/KCK'nın kontrolüne girdiğini, hatta Belediye Başkanı'nın e-imzasının da teröristler tarafından kullanıldığını yazdı.

Abdülkadir Selvi'ni yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

O yüzden Diyarbakırlı Hacire Akar’ın HDP binasının önünde gerçekleştirdiği oturma eylemini önemsedim. Bir anne çocuğunun dağa kaçırılmasını böylece önledi. Eğer kayyım atanmasaydı Hacire Akar bu eylemi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın önünde yapacaktı. Aynen 2014 yılında bir grup annenin aylarca süren oturma eyleminde olduğu gibi. Çünkü son gelen bilgiler kayyım atanan belediyelerin yeniden dağa adam göndermeye başladığı yönünde. Diyarbakır, Van ve Mardin’de iki yönlü bir trafik tespit ediliyor. Bana ulaşan bilgiler şu yönde:

KANDİL'DEN BELEDİYELERE HAKİMİYET

1- Belediye üzerinden dağa çıkışlar başlıyor. HDP’nin seçimleri yeniden kazanması üzerine Kandil’in belediyelere mutlak bir hâkimiyet kurduğu ve kayyım atanmasıyla kesilen dağa çıkışların yeniden organize edilmeye başlandığı söyleniyor.

SEÇİMDEN SONRASI BİRÇOK KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI, KCK'NIN BELİRLEDİĞİ İSİMLERİ İSE İŞE ALDILAR

2- HDP’li belediyelerin seçimden sonraki en büyük işi, özellikle şehit ailelerinin bulunduğu çok sayıda belediye çalışanını işten çıkarmak olmuştu. HDP’lilerin işten çıkarılanların yerine KCK tarafından belirlenen isimleri aldıkları söyleniyor.

DAĞA BİR ÇOCUK GÖNDEREN AİLENİN DİĞER ÇOCUĞUNA BELEDİYEDE İŞ!

Ama asıl ilginç olanı PKK’ya katılmalarla ilgili olan taraf. Bir çocuk dağa çıkıyorsa o aileden bir kişinin belediyede işe alındığı şeklinde. Sanki kampanya düzenleniyor. Dağa giden yerine biri belediyede kadroya. Bunlar güvenlik birimlerinin tespiti.

BELEDİYE BAŞKANI SEKRETERİN ODASINA GEÇMİŞ, BAŞKAN'IN ODASINA DA 5 KCK'LI YERLEŞMİŞTİRİLMİŞ

Önce size HDP’li bir belediyeden bir görüntü aktarmak istiyorum. Seçimlerin üzerinden 3 ay geçmiş. Belediye başkanının sekreterinin kullandığı oda boşaltılmış. Belediye başkanı sekreterin odasına geçmiş, başkanın makamına ise 2’si kadın 5 KCK’lı yerleşmiş.

Bu tabloyu paylaştım ki bundan sonra aktaracağım bilginin kıymeti daha iyi anlaşılsın.

BELEDİYE BAŞKANLARININ E-İMZASI KANDİL'DEN Mİ?

Kayyım atanan yerlerde belediye başkanlarının elektronik imzasının KCK tarafından kullanıldığı yönünde bir iddia var. Seçilmiş başkanların resmi kurumlarla yazışmaları ve günlük rutinleri imzaladıkları, ancak akçeli işlere ve bürokrat atamalara KCK’nın karar verdiği yönünde. Trilyonluk hakedişler ve belediyeye alınacak personel ve atanacak bürokratların evrakları altındaki elektronik imzaların KCK tarafından atıldığı söyleniyor.

DEMOKRASİ BÖYLE OLMAZ

Belediye başkanı çalışacağı daire başkanının atamasına karar veriyor, atamanın altına Kandil imza atıyor. Böyle bir demokrasi olmaz...

Seçimle gelenler seçimle gitmeli ama Diyarbakır, Van ya da Mardin halkı Kandil’i mi seçti ki başkanlar yerine e-imzayı KCK atıyor? Kayyım içimize sinebilecek bir karar olmayabilir ama KCK’nın belediye başkanı yerine e-imza atmasını hangi demokrasiyle izah edeceğiz?

Kayyım sıcak bakılacak bir uygulama olmayabilir ama Kandil’in elektronik imza ile belediyeleri yönetmesinin de kabul edilebilecek bir tarafı var mı?