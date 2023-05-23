PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, PKK'ya bir operasyon daha yaptı. Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 24 kişi yakalandı.

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PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli yürütülen operasyonlarda 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik baskınlar yapıldı, 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu çalışmalar sonucunda örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 22 şüphelinin adresi belirlendi.

Diğer yandan, 6 şüphelinin, bir dernek çatısı altında cezaevindeki teröristlere maddi ve manevi destek verdiği tespit edildi.

Ekipler, 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

ARALARINDA HDP YÖNETİCİLERİ DE VAR

Operasyonda aralarında HDP'nin il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 24 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı

KAYNAK: AA

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