PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen PKK'lı 3 teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.