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  3. PKK'nın bombacısı olarak bilinen Kemal Pir kod adlı terörist kıskıvrak yakalandı!

PKK'nın bombacısı olarak bilinen Kemal Pir kod adlı terörist kıskıvrak yakalandı!

PKK'nın bombacısı olarak bilinen Kemal Pir kod adlı terörist, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu sırada, Kocaeli'nde yakalandığı belirtildi. Teröristin Gara ve Hakurk'ta da faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

PKK'nın bombacısı olarak bilinen Kemal Pir kod adlı terörist kıskıvrak yakalandı!

Kocaeli'nde düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda, bu göçmenlerin arasına karışarak yurt dışına kaçma hazırlığında olan ve PKK'nın bombacısı diye bilinen Kemal Pir kod adlı teröristin yakalandığı duyuruldu.

Gara ve Hakurk'ta faaliyet yürüttüğü belirlenen terörist, 2 Şubat tarihinde, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenerek 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda bulundu. Güvenlik ekiplerinin yabancı uyruklu iki kişinin kaçma amacıyla daha fazla para verdiğini öğrenmesi üzerine soruşturmayı derinleştirmesiyle iki şüpheliye parmak izi incelemesinde bulundu.

Böylece parmak izi alınan iki kişiden birinin 32 yaşındaki “Kemal Pir” kod adlı terörist K.H.R.S. olduğu belirlendi.

2008’de örgüte katılan terörist Kemal Pir'in Gara, Hakurk ve Şemdinli’de PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, üst düzey sorumlu olduğu tespit edildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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