PKK'nın soyu tükeniyor: 16 kişi daha yakalandı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada Suriye sınırından ülkeye girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığı belirtildi. Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişiden 2'sinin HTŞ, 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mdPylFCfwo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2021