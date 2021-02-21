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  3. PKK'nın soyu tükeniyor: 16 kişi daha yakalandı!

PKK'nın soyu tükeniyor: 16 kişi daha yakalandı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimizin, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladığını aktardı.

PKK'nın soyu tükeniyor: 16 kişi daha yakalandı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada Suriye sınırından ülkeye girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığı belirtildi. Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişiden 2'sinin HTŞ, 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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