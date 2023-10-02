PKK'ya İstanbul'da operasyon, Bir çok şüpheli kişi göz altına alındı, aralarında HDP ilçe başkanlar ve yöneticileri de var

içişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'ya yönelik bu gün sabah saatlerinde İstanbul'da operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda birçok şüpheli kişi göz altına alındığı ve aralarında HDP ilçe başkanları ve yöneticilerinin de olduğu belirtiliyor.

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PKK'ya İstanbul'da operasyon, Bir çok şüpheli kişi göz altına alındı, aralarında HDP ilçe başkanlar ve yöneticileri de var 1

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt faaliyetlerinden tutuklu bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan kişileri tespit etti. Ayrıca sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği ve barınabileceği güvenli evleri oluşturan kişilerde belirlendi.

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