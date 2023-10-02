PKK'ya İstanbul'da operasyon, Bir çok şüpheli kişi göz altına alındı, aralarında HDP ilçe başkanlar ve yöneticileri de var içişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'ya yönelik bu gün sabah saatlerinde İstanbul'da operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda birçok şüpheli kişi göz altına alındığı ve aralarında HDP ilçe başkanları ve yöneticilerinin de olduğu belirtiliyor.