Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre 24 Kasım Çarşamba günü (yarın) yurdun tamamında yağışlı havanın etkisinde olacak. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri’nin kuzeyi, Yozgat’ın doğusu ve Sivas’da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklendiğini açıkladı. Öte yandan Adana'nın güneyi ile Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış görülecek.