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Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri?

Sony'nin kullanıcılarına birçok avantaj sağlayan PlayStation Plus isimli bir abonelik sistemi bulunuyor. Bu abonelikle her ay belli oyunlara ücretsiz erişim sağlanabiliyor. Peki, Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri? Soruların yanıtları haberimizde...

Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri?

PlayStation'ın PlayStation Plus adlı abonelik sistemiyle her ay birkaç farklı oyuna ücretsiz bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor.  PlayStation Plus servisinin bu ay vereceği ücretsiz oyunlar resmi olarak açıklanmadı. Ancak daha önce de erkenden oyunları tahmin eden bir kişi ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bu bağlamda, Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri? sorularını haberimizde yanıtlıyor ve hangi oyunların ücretsiz olduğunu açıklıyoruz...

Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri?

PLAYSTATION 2021 ARALIK AYI OYUNLARI AÇIKLANDI MI?

DeaLabs isimli forumda yer alan BillBil-Kun nickli kullanıcı, 3 aydır PlayStation Plus için verilecek tüm oyunları 10 gün erkenden tahmin ediyor.

BillBil-Kun isimli kullanıcı sızıntıların kaynağını açıklamak istemezken; Sony'in Aralık ayında oyunculara hediye olarak sunacağı 3 oyunun ismini paylaştı. Sony'nin son dönemlerde verdiği oyunlardan memnun olmayan PS kullanıcılarının memnuniyetsizliği devam edecek gibi görünüyor.

Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri?

PLAYSTATION 2021 ARALIK AYI OYUNLARI 

Godfall (PS5, PS4)

Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri?
 

Mortal Shell (PS4)

Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri?

Lego DC Super-Villains (PS4)

Playstation 2021 Aralık ayı oyunları açıklandı mı? Sony'nin PS4 ve PS5 için ücretsiz vereceği oyunlar hangileri?

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