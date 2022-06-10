PMS belirtilerini azaltıyor, kalbi koruyor... Yemeklere lezzet katan safranın sağlığa çok yönlü etkileri Kesar olarak bilinen Safran Çidem çiçeğinden elde edilen safran baharatı, yemeklere lezzet ve renk vermesi, tıbbi olarak iyileştirmede kullanılması yönüyle Dünya'da satılan en pahalı baharatlardan birisidir. Vücut hücrelerini oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olan ve sinir sistemi bozuklukları sırasında fayda sağlayan antioksidanlar salgılayan safranın sağlığı faydaları çok fazla.

1 9 YÜKSEK ANTİTOKSİDAN KAYNAĞI Güçlü antitoksidanlara sahip olan safran, tüketilmesi halinde vücuttaki oksidatif stresi hafifletmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalarla krosin, krosetin ve safranal antioksidan bileşenlerinin kanseri önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabileceğini saptanmıştır.