PMS belirtilerini azaltıyor, kalbi koruyor... Yemeklere lezzet katan safranın sağlığa çok yönlü etkileri
PMS belirtilerini azaltıyor, kalbi koruyor... Yemeklere lezzet katan safranın sağlığa çok yönlü etkileri
Kesar olarak bilinen Safran Çidem çiçeğinden elde edilen safran baharatı, yemeklere lezzet ve renk vermesi, tıbbi olarak iyileştirmede kullanılması yönüyle Dünya'da satılan en pahalı baharatlardan birisidir. Vücut hücrelerini oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olan ve sinir sistemi bozuklukları sırasında fayda sağlayan antioksidanlar salgılayan safranın sağlığı faydaları çok fazla.