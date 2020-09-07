POCO X3 NFC tanıtıldı! İşte Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Son yıllarda popülerliğini kat be kat arttıran Xiaomi, orta segmentte piyasaları alt üst edecek yeni telefonunu tanıttı. Bugün, Facebook üzerinden yapılan canlı yayınla görücüye çıkan telefonunun ismi, POCO X3 NFC. Peki, POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri nedir? Detaylar haberimizde...

XIAOMI POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ

Ekran: "120 Hz" 6,67 FHD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 732G

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Ön kamera: 20 megapiksel

Arka kamera: 64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 5.160 mAh

Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4mm

Ağırlık: 215 gram

XIAOMI POCO X3 NFC FİYATI

Rakip telefonlara göre, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan POCO X3 NFC, yarında itibaren raflardaki yerini alacak. Türkiye'ye henüz gelmeyen telefonunun fiyatı, 229 Euro ve 269 Euro arasında değişiyor. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama sürümünün fiyatı 229 euro, 6GB RAM ve 128GB depolama sürümünün fiyatı ise 269 euro olarak açıklandı.