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POCO X3 NFC tanıtıldı! İşte Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri...

Çin'in teknoloji devi Xiaomi, yeni telefonunu tanıttı. Bugün canlı yayınla tanıtımı yapılan POCO X3 NFC, büyük ilgi gördü. Peki, POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri nedir? Detaylar haberimizde...

POCO X3 NFC tanıtıldı! İşte Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Son yıllarda popülerliğini kat be kat arttıran Xiaomi, orta segmentte piyasaları alt üst edecek yeni telefonunu tanıttı. Bugün, Facebook üzerinden yapılan canlı yayınla görücüye çıkan telefonunun ismi, POCO X3 NFC. Peki, POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri nedir? Detaylar haberimizde...

POCO X3 NFC tanıtıldı! İşte Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri...

XIAOMI POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ

Ekran: "120 Hz" 6,67 FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 732G
RAM: 6 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
Ön kamera: 20 megapiksel
Arka kamera: 64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
İşletim sistemi: Android 10
Batarya: 5.160 mAh
Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4mm
Ağırlık: 215 gram

POCO X3 NFC tanıtıldı! İşte Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri...

XIAOMI POCO X3 NFC FİYATI

Rakip telefonlara göre, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan POCO X3 NFC, yarında itibaren raflardaki yerini alacak. Türkiye'ye henüz gelmeyen telefonunun fiyatı, 229 Euro ve 269 Euro arasında değişiyor. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama sürümünün fiyatı 229 euro, 6GB RAM ve 128GB depolama sürümünün fiyatı ise 269 euro olarak açıklandı.

POCO X3 NFC tanıtıldı! İşte Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ve özellikleri...

Onur Çelik
Spor Editörü


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