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Podyumlarda fırtına estiriyordu! Ünlü manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu!

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken Tatyana Firdevs Alkan evinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatldı.

Podyumlarda fırtına estiriyordu! Ünlü manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu!

Yaşamını Bodrum'da sürdüren Tatyana Firdevs Alkan hakkında 'mgznnews' adlı Instagram hesabında yer alan habere göre; Alkan'ın evinde vefat ettiği öğrenildi.

Bir dönem cemiyet hayatının tanınmış isimleri arasında yer alan Jaguar Otomobilleri'nin Türkiye distribütörü Mete Küçükberber ile evli olan Alkan'ın ölüm haberi sevenlerini kahretti.

Yapılacak otopsinin ardından Alkan'ın ölüm nedeni belli olacak. Tatyana Firdevs Alkan'ın ani ölümü sonrası Bodrum'da yaşadığı eve polisin ve savcıların gittiği de öğrenildi.

Podyumlarda fırtına estiriyordu! Ünlü manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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