PÖH maaşları 2022 |Polis özel harekat maaşı ne kadar? PÖH'ler ne kadar maaş alır?

Türkiye'nin her yerinde çeşitli görevlerde görevlendirilen Polis Özel Harekat (PÖH) mensupları özellikle doğunun her ilinde bir çok görev ile yetkilendirilirler. PÖH’ler çalışmış oldukları birim ve alana göre maaş almaktadırlar. Maaşları hizmet süresi, evlilik durumu, çocuk durumu ve görev yapılan ile göre de değişmektedir. Peki Polis özel harekat maaşı ne kadar? İşte PÖH maaşları 2022...

PÖH MAAŞLARI NE KADAR?

Rütbe ve kıdeme göre farklılık gösteren PÖH maaşları 2021 yılında %5,49 oranında artmıştı. Öğrenim durumuna göre ve mesleki pozisyonuna göre belirlenen PÖH maaşları 2021 yılında 5.500-6.700 TL arasında değişiklik göstermekteydi. 2022 yılına maaşlarına baktığımızda ise 6.500 TL İla 10.000 TL arasında rakamlar beklenmektedir. Ayrıca Temmuz 2022 tarihinde tüm memurlara; buna PÖH’ler de dahil yüzde 8.45 oranında zam gelecektir.

Doğu batı farkı olduğundan dolayı doğuda görev yapan PÖH ile batıda görev yapan PÖH arasında maaş farkı bulunduğunu ayrıca belirtelim.

PÖH OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Polis özel harekat olmak için gereken şartlar şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

28 yaşından gün almamış ve askerlik görevini tamamlamış olmak, ( askerlik görevinin tamamlanmasının üzerinden en az 3 sene geçmiş olmak şartıyla)

Lise ve üzeri mezuniyet durumuna sahip olmak,

Kanunda belirtildiği üzere, devlet memuru olmaya engel bir durumu olmamak,

Yüz kızartıcı bir suç işlememek, bu tür suçlardan dava görmemek veya hüküm giymemek,

Herhangi bir sebep nedeniyle kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Polis Akademisi Sağlık Standartlarına aykırı olmamak,

Silah ve diğer teçhizatları kullanma ile alakalı herhangi bir psikolojik sorunu bulunmamak,

Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan 70 ve üzeri puan almak,

PÖH olma şartları boy-kilo bayanlar için en az 162 cm, erkekler için ise en az 167 cm olmak gerekmektedir ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olmalıdır.