Pol Schlesser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Schlesser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pol Schlesser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pol Schlesser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pol Schlesser 12 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pol Schlesser Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Pol Schlesser'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pol Schlesser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pol Schlesser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pol Schlesser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pol Schlesser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında E. Ettelbrück

Pol Schlesser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pol Schlesser şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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