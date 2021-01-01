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  3. Polis aracı bariyerlere çarptı: Yaralı 2 memur hastaneye kaldırıldı!

Polis aracı bariyerlere çarptı: Yaralı 2 memur hastaneye kaldırıldı!

Mecidiyeköy mevkiinde içerisinde trafik polislerinin bulunduğu polis otosu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Korku dolu kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Polis aracı bariyerlere çarptı: Yaralı 2 memur hastaneye kaldırıldı!

Saat 08.00 sıralarında E-5 karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada, Zincirlikuyu’dan Çağlayan istikametine giden bir polis otosu, sapağa geldiği esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sapakta bariyerlere saplandı.

Polis aracı bariyerlere çarptı: Yaralı 2 memur hastaneye kaldırıldı!

Kazada aracın içerisindeki 2 polis memuru yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis aracı bariyerlere çarptı: Yaralı 2 memur hastaneye kaldırıldı!

Memurların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir süre inceleme yaparak tutanak tuttu. Hareket kabiliyetini kaybeden araç, çekici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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