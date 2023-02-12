Polis çevik kuvvet ekipleri çocuklarla top oynayarak moral verdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı. 10 ili sarsan büyük deprem sonrası evleri yıkılan vatandaşlar çadırlara yerleştirildi. Bölgeyi koruyan ve vatandaşların yardımına koşan polisler ise halkın huzurunu her zaman sağlamaya çalışıyor.

ÇOCUKLARA MORAL OLDULAR

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası evleri yıkılan vatandaşlar çadır kentlerde yaşamaya başladı. Malatya'da kurulan çadır kentte vatandaşlar ile ilgilenen polisler çocuklarında kalplerini kazandı. Kurulan çadır kentte çocuklarla top oynayan çevik kuvvet ekipleri çocukların moralini bir hayli yerine getirdi. Kameraya yansıyan o anlarda ise çocuklar bir hayli mutlu görünüyor.