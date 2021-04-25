Ordu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdıİntihar ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kadının kalacak yeri olmadığını öğrendiPolis ekipleri araçları camlarını kırarak soyan hırsızı yakaladıSerinlemek isterken hayatından oldu!Diyarbakır kimsesizlere yuva oldu: Sokakta kalan 144 kişi otellere yerleştirildiOsmaniye'de park halindeki minibüs alevlere teslim olduŞam’da çekirge istilası görenleri tedirgin ettiSamandağ Devlet Hastanesi'nin 29 Ekim’de açılması planlanıyorHatay’da taze fasulyenin ilk hasadı gerçekleştirildiFlash TV açılacak mı? Flash TV ne zaman açılacak?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Polis ekipleri araçları camlarını kırarak soyan hırsızı yakaladı

Polis ekipleri araçları camlarını kırarak soyan hırsızı yakaladı

Bursa'da polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla araçları camlarını kırarak soyan hırsız, yakalandı.

Polis ekipleri araçları camlarını kırarak soyan hırsızı yakaladı

Gece saatlerinde Gemlik ilçesinin farklı bölgelerinde 15 civarında aracın camını kırarak içinden çeşitli malzemeler çalan S.Ö., kredi kartları ile farklı yerlerden alışveriş yaptı. Şikayetler üzerine bölgedeki kameraları inceleyen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kimliğini tespit ederek arama çalışmalarına başladı. Zanlı gün içinde yakalanarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlının sorgusu sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Polis ekipleri araçları camlarını kırarak soyan hırsızı yakaladı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT