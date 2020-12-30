İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi gönderdi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere ilişkin araştırma yapılıyor. Peki Polis evde sayım yapıp ceza yazabilir mi? | Polis yılbaşında eve baskın yapabilir mi? İşte ayrıntılar...

POLİS EVDE SAYIM YAPIP CEZA YAZABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tespit edilmesi halinde yılbaşı gecesi ev partilerine müdahale edilebileceğini açıklamıştı. Bir basın mensubunun "Yılbaşında villalarda kutlama yapılacağına dair haberler gündemde oldukça yer alıyor. Ek tedbirler gündemde mi?" şeklindeki sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu yanıtı vermişti:

"Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda, şurada, burada olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir."

Bu açıklama sonrası Bolu Valisi Ahmet Ümit de "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak" açıklamasında bulunca polisin evde sayım yapıp yapamayacağı merak konusu oldu.

Ceza Hukuku Akademisi avukatları Mehmet Zengin, Bahar Topsakal, Furkan Akbulut ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun Independent'a yaptığı açıklamaya göre ev partisine müdahale edilmesi özel hayata müdahale anlamına gelmektedir.

Avukat Mehmet Zengin "Salgın, ülkeyi olağanüstü bir sürece sürüklemiş olabilir ancak, bu sürecin anayasal ve hukuki karşılığı olan 'Olağanüstü Hal' ilan edilmesine de gerek duyulmadı. Sürecin vasfı ne olursa olsun hukuk ve hukuk düzeninin gerekliliklerini korumak birinci öncelik olmalı. Fransa'da da korona süreci söz konusu ancak Fransız İdari Yargısı, titizlikle hukuki denetimini gerçekleştiriyor" dedi.

Yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin en çok merak edilenlerden biri de ev partilerini ihbar edenler bakımından durumun ne şekilde gelişeceği oldu.

Avukat Mehmet Zengin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ihbar kayıtları, olayın mahiyeti, büyüklüğü, küçüklüğü ne şekilde olursa olsun gizli tutulduğunun altını çizerek "155 polis servis sistemi, her aramayı kaydeden bir sistem yapısını ihtiva ediyor. Bundan dolayı ihbarların özellikle telefon üzerinden isimsiz yapılması durumunda bu bilgi üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında bir uygulama yapılması halinde ihbar kaydı ve içerik bilgisinin muhatabıyla paylaşılması söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.