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  3. Polis iş merkezinde kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı

Polis iş merkezinde kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bir iş merkezine düzenlenen operasyonda biri kadın 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Polis iş merkezinde kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldıkları bir iş merkezinin 2. katına operasyon düzenledi. İş merkezindeki büroya giren polis ekipleri 1'i kadın 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kimlik kontrolleri yapılan şahıslardan 1'inin arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 10 kişiye toplamda 63 bin TL ceza kesildi. Aranma kaydı bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Zabıta ekipleri kumar oynanan adresi mühürlerken, polis baskınına karşı kurulan kamera dikkat çekti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Polis iş merkezinde kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı

Polis iş merkezinde kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı

Polis iş merkezinde kumar oynayan 11 kişiyi suçüstü yakaladı

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