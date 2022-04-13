İstanbullu karla imtihan olurken, Ekrem İmamoğlu İBB Sözcüsü Murat Ongun'a "Keyfine bak sorun yok" demiş! Ongun anlattı, izleyenler şaşkına döndü!İspanya'da Covid-19 aşısı içinde yabancı bir cisme rastlandı! bunun üzerine 764 bin Moderna aşısının geri çekildiTV8 Survivor All Star 76. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D Üç Kız Kardeş 8. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeShow TV Baba 9. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeATV Müge Anlı bugünkü programı CANLI, tek parça izle 13 Nisan 2022 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubePolis memuru aracında ölü bulunduGünlük burç yorumları 13 Nisan Çarşamba 2022 | Aslanlar egoya son! Yaylar sınırları aşın!Ozan Tufan oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı! Milli futbolcunun duygusal paylaşımı: “Babam”Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 2 -3 Chelsea | Maç sonucu, özeti | Benzema, Real Madrid'i yarı finale uçurdu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Polis memuru aracında ölü bulundu

Polis memuru aracında ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde fidanlıkta ölü bulunan kişi polis memuru N.A. olduğu belirlendi. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan polis memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis memuru aracında ölü bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi’nde yer alan fidanlık içinde meydana geldi. Fidanlık içinde gezen vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru N. A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N. A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan N. A.’nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan N. A.’nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT