Polis memuru aracında ölü bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi’nde yer alan fidanlık içinde meydana geldi. Fidanlık içinde gezen vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru N. A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N. A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan N. A.’nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan N. A.’nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.