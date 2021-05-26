Polis memuru Mustafa Emanetoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit mi oldu?

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından bu kez acı haber bir duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun Bursa'da şehit olduğu kaydedildi.

POLİS MEMURU MUSTAFA EMANETOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ŞEHİT Mİ OLDU?

Polis memuru Mustafa Emanetoğlu, 1973 yılında dünyaya geldi. 48 yaşındaki polis memuru 26 Mayıs Çarşamba günü Bursa - Yalova kara yolunda polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü ise ekipler tarafından bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Evli olan şehit polisin naaşı Yalova Devlet Hastanesi’nden oluşturulan konvoyla Yalova Valiliği bahçesine getirildi.

Buradaki törende şehit polisin eşi Ayşe, annesi Zehra ve babası Necati Emanetoğlu taziyeleri kabul ederken üzüntüleri görenlerin içini acıttı. Törene Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şehit polisin naaşı, Valilik bahçesinde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderildi.