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  3. Polisleri av tüfeğiyle tehdit etti, gözaltına alındı

Polisleri av tüfeğiyle tehdit etti, gözaltına alındı

Eskişehir'de polis bir vatandaşı hatalı park ettiği aracı yüzünden uyardı, evinin camından av tüfeğini polislere doğrultan adam gözaltına alındı.

Polisleri av tüfeğiyle tehdit etti, gözaltına alındı

Eskişehir Mamure Mahallesi Kanlıtepe Sokak'ta evinin yakınlarındaki başka bir sokağa 26 NL 599 plakalı otomobilini hatalı park eden Adil Y.'yi (68) polis ekipleri aracı çekmesi için uyardı. Polisin uyarısına sinirlenen şahıs, 5’inci katta bulunan evindeki av tüfeğini alıp cama çıkarak polise küfür ve tehditler savurdu.

Polisleri av tüfeğiyle tehdit etti, gözaltına alındı

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Evden 1 el silah sesi gelmesi üzerine şahsın yakalanması için özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Kendisini eve kilitleyen yaşlı adam, özel harekatın 3 buçuk saat süren çalışmasıyla evinde etkisiz hale getirildi. Şüphelinin kullandığı av tüfeği de polis tarafından ele geçirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, emniyet ekipleri şahıs hakkında soruşturma başlattı. Görüntülenmek istemeyen adam basın mensuplarına engel olunmasını istedi.

Polisleri av tüfeğiyle tehdit etti, gözaltına alındı

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