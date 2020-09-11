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  3. Polonya, Belarus'taki Cumhurbaşkanı karşıtı 100 aktiviste kapılarını açıyor

Polonya, Belarus'taki Cumhurbaşkanı karşıtı 100 aktiviste kapılarını açıyor

Polonya, Belarus'ta ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilere katılan 100’ün üzerinde göstericinin işkenceye maruz kalarak tedaviye ihtiyaç duyduklarını belirterek bu kişilerin ülkeye alacağını açıkladı.

Polonya, Belarus'taki Cumhurbaşkanı karşıtı 100 aktiviste kapılarını açıyor

Polonya, Belarus'ta ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilere katılan 100’ün üzerinde göstericiyi ülkeye alacağını açıkladı. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Devlet Televizyonu TVP’ye yaptığı açıklamada, Lukaşenko karşıtı gösterilerde çok sayıda göstericinin yaralandığını ve işkenceye maruz kaldığını, söz konusu aktivistlerin tedaviye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Rau, 100’ün üzerinde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan muhalif göstericinin ülkeye alınacağını duyurdu.

Polonya, Belarus'taki Cumhurbaşkanı karşıtı 100 aktiviste kapılarını açıyor

GÖRÜŞME TEKLİFİNE ÇEKYA BAŞBAKANINDAN RED

Öte yandan Polonya’nın Lublin kentinde Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya’dan oluşan Vişegrad ülkelerinin başbakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda Belarus muhalefetiyle yapılması planlanan resmi görüşme Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından reddedildi.

Babis, Çek basınına yaptığı açıklamada, böyle bir görüşmenin acele alınmış bir karar olacağını kaydederek, Avrupa Birliğinin (AB) ortak yaklaşımına göre hareket edilmesi gerektiğini savundu.

Babis, ayrıca Slovak ve Macar mevkidaşlarının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ileri sürdü.

Polonya, Belarus'taki Cumhurbaşkanı karşıtı 100 aktiviste kapılarını açıyor

BELARUS MUHALEFETİNE DESTEK

Bu arada Polonya’da hafta sonu kamu ve kültür kurumlarına ait binalar, Belarus muhalefetini desteklemek amacıyla beyaz-kırmızı-beyaz Belarus bayrağı renkleriyle aydınlatılacak.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hafta ortasında yaptığı açıklamada, Belarus’ta demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren guruplara destek olacaklarını söylemişti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

Berna Akkaya
Editör


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