POMEM başvuru nasıl yapılır 2020? 27. Dönem POMEM 2020 başvuru ekranı

Polis Akademisi bünyesine alınacak 8 bin yeni polis memuru için başvuru ücretleri 150 TL olarak belirlendi. Adaylar POMEM başvuru ücretlerini sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecek. Peki sonrasında POMEM başvuru nasıl yapılır 2020? İşte 27. Dönem POMEM 2020 başvuru ekranı ...

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

Adayların, 8-21 Aralık 2020 tarihlerinde https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceği belirtildi.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitimin ardından başarılı olanlar, polis memuru olarak atanacaktır.

POMEM BAŞVURU EKRANI

27. Dönem POMEM alımına ilişkin giriş şartları belli oldu. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr adresinden paylaşılacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NE?

a) Lisans, önlisans mezunu ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul gören yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

c) Şehit ya da vazife malullerinin eş ya da çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde paylaşılan puanın en az yüzde 80’ini alanlar, (Şehit ya da Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 ya da 2020’de yapılan önlisans mezunları için 2020’de yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00), KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan ya da üzerinde puan alanlar.)

ç) KPSS’de Bakanlık tarafından belirlenecek taban puan ya da üzerinde puan alanlar, (Önlisans mezunları için 2020’de yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00), Lisans mezunları için 2019 ya da 2020’de yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan ya da üstünde puan alanlar.)

Lisans mezunu olanlar önlisans düzeyinden başvuru yapamaz. Bu şekilde başvuranların başvuruları geçersiz sayılır.

d) Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmayanlar, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olanlar,

e) 18 yaşını bitirmesinin ardından yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, sınavın yapıldığı senenin 1 Ocak tarihinden itibaren 30 yaşından gün almamış olanlar (1 Ocak 1991 ve daha sonrasında doğanlar),

f) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde paylaşılan şartları taşıyan,

g) Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmayanlar,

ğ) 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde paylaşılan zamanlar geçmiş olsa dâhi adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Affa uğramış ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dâhi Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, irtikâp, zimmet, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak ya da bu suçlardan ötürü devam eden olan bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla sonuçlanmayanlar,

2) Kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir sene ya da daha çok zamanla hapis cezasına mahkûm olmayanlar,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunanlar,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; randevuevi, birleşme yeri, genelev, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış ya da bekleyicilik ve aracılık fiillerinde bulunmayanlar, genel edebe ve ahlaka aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmadan üretmek ve satmaktan ya da uyuşturucu, kumar ya da uyarıcı maddeden dolayı, hakkında herhangi bir idarî ya da adlî soruşturma ya da kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak ya da bu işlerden dolayı hüküm giymemiş olmak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Uyuşturucu, alkol ya da uyarıcı madde kullanımından dolayı tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar,

l) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak şartları aranıyor.

POMEM başvuru ücreti ne kadar? 27. Dönem POMEM 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

27. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

27. Dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunları için yapılan 2019 ya da önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az (65,00), 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) ve üstünde puan alanlar arasından 6 Haziran 2015 tarihli ve 29 bin 378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde paylaşılan diğer şartları taşıyan önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın, lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın olmak üzere toplamda 8 bin öğrenci alımı yapılacağı açıklanmıştı.