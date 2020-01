Pompeo'da açıklama yapanlar kervanına katıldı

Irak'ta sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkentteki Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı taşıyan bir grup gösterici, Süleymani'nin öldürülmesine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterisi düzenledi.

Bakan Pompeo,Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini sokakta sevinç çığlıkları atarak kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi. Pompeo tweet'inde yaptığı açıklamada ise şu sözleri söyledi: "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar." açıklamalarını yaptı.

Atılan tweet ise şu şekilde:

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4